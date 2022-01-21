«Арсенал» уступил венгерскому «Сегеду» в контрольном матче

Сегодня, 21 ноября, в Турции состоялся товарищеский матч между «Арсеналом» из Тулы и венгерским «Сегедом». Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 1:2.

Отметим, что в составе «оружейников» гол забил полузащитник Аяз Гулиев, отличившийся на 27-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами форварда Тамаша Германа (40) и защитника Данило Пейовича (89).

Напомним, что после 18 сыгранных туров в чемпионате России «АрсеналТ» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.