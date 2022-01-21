«Бернли» предложил 10 миллионов фунтов за Азмуна

Руководство «Бернли» заинтересовано в подписании форварда «Зенита» Сердара Азмуна этой зимой.

Как сообщает The Daily Express, английский клуб предложил петербуржцам 10 миллионов фунтов за 27-летнего иранца. Ранее появилась информация, что сам футболист планирует покинуть состав сине-бело-голубых по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Отметим, что интерес к нападающему по-прежнему сохраняют «Лион» и «Ювентус».

В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч, в которых забил десять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года.