В РФС заявили, что стыковые матчи сборной России в рамках ЧМ-2022 не будут перенесены из «Лужников»

В РФС прокомментировали появившуюся информацию о том, что стыковой матч сборной России против Польши в рамках чемпионата мира 2022 года могут перенести из «Лужников».

Ранее стало известно, что очная встреча национальных команд, запланированная на 24 марта, может пройти на стадионе «Динамо» в Петровском парке.

– РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих встреч в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники», – сообщает служба коммуникаций РФС.

Добавим, что в случае победы над сборной Польши подопечные Валерия Карпина сыграют на своем поле против Швеции или Чехии. Встреча пройдет 29 марта.