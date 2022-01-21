Ари – о своем возвращении в Россию: Звонят, спрашивают, но конкретных вариантов нет

Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал о том, как у него обстоят дела с поиском нового клуба.

Напомним, что 36-летний футболист, имеющий опыт выступлений в составе сборной России, пребывает в статусе свободного агента. В данный момент он находится в Бразилии.

– Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях. Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны. По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного, – цитирует Ари «РБ-Спорт».

Добавим, что в составе «Локомотива» Ари стал чемпионом России в сезоне-2017/18. В общей сложности он провел 385 матчей на клубном уровне, забил 117 голов и отдал 66 результативных передач. За сборную России нападающий отыграл две встречи.