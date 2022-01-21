«Рубин» готов отпустить Деспотовича в другой клуб

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может сменить клубную прописку этой зимой.

Как сообщает Sport24, руководство команды из Татарстана уведомила 29-летнего игрока о том, что он может искать себе новый коллектив. Отмечается, что место сербского футболиста в составе клуба должен занять форвард Виталий Лисакович, который близок к тому, чтобы перейти в стан казанцев из «Локомотива».

Напомним, что Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.