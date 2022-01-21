Деспотович попрощался с «Рубином»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович на своей странице в социальных сетях, по всей видимости, попрощался с казанским клубом.

Отметим, что в одной из сторис в Instagram 29-летний серб написал следующие слова: «Спасибо за все, «Рубин».

Ранее появилась информация, что команда из Татарстана намерена продать футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Деспотович пополнил состав «Рубина» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.