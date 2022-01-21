Хачанов не смог выйти в четвертый круг Australian Open, проиграв Надалю в четырех сетах

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на Открытом чемпионате Австралии на стадии третьего круга.

Отметим, что сегодня, 21 января, 25-летний спортсмен, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, уступил Рафаэлю Надалю из Испании со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. Матч продолжался 2 часа 54 минуты.

Статистика эйсов в прошедшей встрече – 14:4 в пользу Хачанова. При этом россиянин совершил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. У его соперника шесть двойных и пять реализованных брейков из 15.

Добавим, что в четвертом круге Надаль сыграет с победителем матчах между российским теннисистом Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.