«Спартак» продлил контракт с полузащитником Игнатовым до 2025 года

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что атакующий полузащитник Михаил Игнатов заключил новый контракт со столичной командой.

По информации источника, соглашение между красно-белыми и 21-летним россиянином рассчитано до 30 июня 2025 года.

Добавим, что Игнатов находится в клубной системе «Спартака» с января 2015 года. Всего в составе москвичей он отыграл 38 матчей, забил два гола и отдал две результативных передачи.

В нынешнем сезоне хавбек провел за команду 22 встречи, отличившись одним забитым мячом и двумя ассистами.