«Спартак» продлил контракт с полузащитником Игнатовым до 2025 года

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что атакующий полузащитник Михаил Игнатов заключил новый контракт со столичной командой.
По информации источника, соглашение между красно-белыми и 21-летним россиянином рассчитано до 30 июня 2025 года.
Добавим, что Игнатов находится в клубной системе «Спартака» с января 2015 года. Всего в составе москвичей он отыграл 38 матчей, забил два гола и отдал две результативных передачи.
В нынешнем сезоне хавбек провел за команду 22 встречи, отличившись одним забитым мячом и двумя ассистами.
Официально: «Спартак» и Михаил Игнатов продлили контракт до 2025-го года! 📝— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2022
Желаем Мише дальнейшего прогресса и множества побед за наш клуб! 🔴⚪ pic.twitter.com/N6q2pSlS3G
источник: ФК «Спартак»