Колосков - о бойкоте болельщиков «Спартака» из-за fan ID: Такие протесты приведут только к хаосу

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков высказался о протесте фанатов «Спартака» из-за введении системы fan ID на спортивных мероприятиях в России с 1 июня 2022 года.

«Если болельщик настоящий, он будет ходить на матчи своей любимой команды несмотря ни на что. Fan ID ведь создает минимальные препятствия.

Их жест протеста не до конца продуман. Это абсолютно неразумная акция, которая говорит лишь о том, что они не болельщики «Спартака», а тусовщики. Хотят просто прийти, потусоваться и все. Такие протесты приведут только к хаусу. Это неправильно», — сказал Колосков Sport24.

Напомним, закон о введении системы fan ID был подписан президентом в канун Нового года, а его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.