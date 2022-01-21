Бохинен может сменить ЦСКА на «Салернитану»

Центральный полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен может пополнить состав клуба чемпионата Италии в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Salernitana News, в услугах 22-летнего норвежца заинтересована «Салернитана». Отмечается, что команда Серии А заплатит 250 тысяч евро за аренду футболиста до конца текущего сезона. При этом у итальянцев будет право последующего выкупа хавбека за 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Бохинен перешел в ЦСКА в феврале прошлого года из «Стабека», подписав с командой контракт на 4,5 года. За это время он отыграл за красно-синих 14 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.