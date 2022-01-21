Вермален завершил игровую карьеру и стал членом тренерского штаба сборной Бельгии

Пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) объявила о том, что центральный защитник Томас Вермален завершил свою карьеру игрока.
Согласно данным источника, 36-летний футболист вошел в тренерский штаб национальной команды.
Отметим, что последней командой, за которую выступал Вермален, стал японский «Виссел Кобе». Также в своей карьере он защищал цвета «Арсенала», «Аякса», «Барселоны» и «Ромы».
В составе сборной Бельгии игрок провел 85 матчей, забив два гола.
источник: «Советский спорт»