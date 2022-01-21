«Рубин» не хочет платить Деспотовичу неустойку в 1,5 миллиона евро

Руководство казанского «Рубина» не собирается оплачивать форварду Джордже Деспотовичу неустойку в размере 1,5 миллиона евро.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что команда из Татарстана намерена продать футболиста в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Деспотович пополнил состав «Рубина» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
источник: «Спорт-Экспресс»