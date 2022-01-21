«Спартак» в скором времени может продлить контракт с Селиховым

Вратарь «Спартака» может продлить контракт со своим нынешним клубом. Действующее соглашение истекает в конце 2022 года.
Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. Высока вероятность того, что стороны заключат новое трехлетнее соглашение.
В текущем сезоне Селихов перехватил должность первого номера в клубе у своего визави Александра Максименко. Во внутреннем чемпионате он провел шесть матчей и пропустил девять мячей. В Лиге Европы Селихов помог красно-белым выйти в плей-офф Лиги Европы.
источник: «Метарейтинг»