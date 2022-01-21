Юрий Жирков: Если будет микроповреждение, нет смысла его лечить. Может быть, закончу

Полузащитник Юрий Жирков, который этой зимой подписал контракт с подмосковными «Химками», рассказал о своем состоянии здоровья перед возобновлением чемпионата.

«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла ее лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать», — передает слова Жиркова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Химки» подписали контракт с Жирковым на полгода с возможностью продления ещё на год.

«Химки» ушли на зимнюю паузу, имея в активе 14 очков. Подопечные Игоря Черевченко замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В 19-м туре подмосковный клуб сыграет дома против «Динамо». Встреча запланирована на 26 февраля.