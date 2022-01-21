Гендиректор «Зенита» Медведев опроверг информацию об интересе «Бернли» к Азмуну

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном интересе английского «Бернли» к нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну.

— Есть информация, что «Бернли» сделал предложение в размере 10 миллионов фунтов и ведет переговоры по Азмуну. Это же ложь?

— Переговоры не идут с «Бернли», - передает слова Медведева «РБ-Спорт».

Отметим, что интерес к нападающему по-прежнему сохраняют «Лион» и «Ювентус».

В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч, в которых забил десять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года.