Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в ближайшее время перейдет в итальянскую «Салернитану» на правах аренды.

Об этом сообщает Николо Скира в Twitter.

По словам источника, опция покупки норвежского футболиста станет обязательной, если «Салернитана» сохранит место в итальянской Серии А на следующий сезон. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице с ltcznm. очками в 21 матче. «Салернитана» находится в восьми очках от спасительного 17-го места.

Напомним, что Бохинен перешел в ЦСКА в феврале прошлого года из «Стабека», подписав с командой контракт на 4,5 года. За это время он отыграл за красно-синих 14 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.