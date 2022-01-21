Лисакович высказался о болельщиках «Локомотива» после перехода в «Рубин»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович тепло отозвался о болельщиках «Локомотива» после перехода в стан казанской команды.

«Ещё никто в жизни так не принимал и не любил меня, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они навсегда в моём сердце. Спасибо огромное за поддержку! То, как они поддерживают команду — это дорогого стоит», — цитирует Лисаковича пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне белорусский форвард провел 15 матчей за «железнодорожников» в РПЛ, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В послужном списке нападающего были такие клубы, как: «Шахтер Солигорск», «Рудеш», «Вараждин» и дубль загребского «Динамо».