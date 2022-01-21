Олег Матыцин - о fan-ID: Будем проводить информационно-разъяснительную работу с болельщиками

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о скором введении fan-ID на спортивных мероприятиях в России.

«Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков», - сказал Матыцин ТАСС.

Ранее сообщалось, что фанатские объединения российских клубов собираются бойкотировать матчи Российской премьер-лиги.

Напомним, закон о введении системы fan ID был подписан президентом в канун Нового года, а его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.