Фанаты ЦСКА собираются бойкотировать матчи из-за введения fan-ID

Фанаты московского ЦСКА выступают за бойкот матчей Российской премьер-лиги из-за введения системы идентификации болельщиков на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

«Фанатским коллективам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно.

Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», — сообщил РИА источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, закон о введении системы fan ID был подписан президентом в канун Нового года, а его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.