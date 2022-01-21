Юсуф Языджи: Я пришел в ЦСКА, чтобы побеждать и выиграть с командой что-то значимое

Новобранец ЦСКА Юсуф Языджи поделился впечатлениями после перехода в свою новую команду. Турецкий полузащитник будет защищать цвета армейского клуба до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

«Я очень рад, что перешел в такой большой клуб, как ЦСКА. Теперь я не могу дождаться, чтобы выйти на поле как можно скорее. Мой характер таков, что я не люблю много говорить - я просто хочу играть, побеждать со своей новой командой и выигрывать с ними что-то значимое. Поэтому я и пришел в ЦСКА!» — цитирует турецкого футболиста пресс-служба армейцев.

Напомним, что 19 января ЦСКА объявил о переходе 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона из «Лилля». Ранее агент Языджи заявил, что столичный клуб имеет право выкупа полузащитника за 12 миллионов евро, однако этот пункт в договоре не является обязательным.