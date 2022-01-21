«Болонье» не засчитают техническое поражение за отмененный матч с «Интером»

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что матч Серии А против «Интера», который должен был состояться 6 января, официально перенесен.

Напомним, что «Болонья» не приехала на матч из-за вспышки коронавируса в команде.

Изначально предполагалось, что за неявку клуб может получить штрафное поражение, но комиссия серии А приняла решение о переносе встречи на другую дату.

В турнирной таблице серии А «нерадзурри» располагается на первом месте с 50-ю очками после 21-го матча, «Болонья» идет на 13-й строчке, имея в активе 27 баллов.