Форвард »Рубина» Джордже Деспотович объявил, что он покидает «Рубин». Ранее его отозвали из основного состава во вторую команду.

«Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провёл в Казани. Всем от души спасибо», — написал игрок в социальной сети.

Напомним, что Деспотович пополнил состав «Рубина» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.