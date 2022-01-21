Стала известна возможная причина перевода Деспотовича в дубль «Рубина»

Стала известна одна из возможных причин того, почему нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича перевели в дубль. Ранее он сообщил, что покинет клуб.

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдёт игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписаться с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведён в дубль», — сказал источник «Чемпионату».

В нынешнем сезоне сербский нападающий провел девять матчей за клуб, забил один гол и отдал одну передачу. Всего за команду он сыграл в 36 играх, забил 15 мячей и сделал пять результативных передач. Действующая трансферная стоимость форварда оценивается в 5 миллионов евро.