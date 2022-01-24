Шевченко согласовал контракт с Польским футбольным союзом

Андрей Шевченко урегулировал основные детали контракта с Польским футбольным союзом, сообщает «Метарейтинг Украина».

По данным источника, стороны сошлись по зарплате специалиста и его помощника Мауро Тассотти. Ранее СМИ сообщали, что Шевченко будет получать 2,5 млн евро в год.

Также стало известно, что украинцу гарантировали, что он будет возглавлять сборную Польши в Лиге наций, групповой этап которой пройдет с июня по сентября этого года, напомним, что польская команда выступит в четвертой группе дивизиона А вместе со сборными Бельгии, Нидерландов и Польши.

Таким образом, Шевченко будет главным тренером сборной Польши независимо от результатов стыковых матчей квалификации на чемпионат мира, где она сначала должна в Москве сыграть с Россией, а потом, в случае успеха, дома - с победителем матча Швеция - Чехия.