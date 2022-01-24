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Языджи поделился эмоциями после дебюта за ЦСКА

Турецкий футболист в январе перебрался из французского «Лилля».
24 января 2022 21:56

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи поделился эмоциями после дебютного матча за армейцев против «Дюделанжа».

«В настоящий момент я еще не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры все прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции», - приводит слова Юсуфа пресс-служба красно-синих.

Напомним, что 19 января ЦСКА объявил о переходе 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона из «Лилля». Ранее агент Языджи заявил, что столичный клуб имеет право выкупа полузащитника за 12 миллионов евро, однако этот пункт в договоре не является обязательным.

источник: ПФК ЦСКА
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