«Аталанта» оставит Миранчука несмотря на покупку Бога

Алексей Миранчук не будет продан «Аталантой» из-за превышения лимита на легионеров после аренды ивуарийца Жереми Бога, сообщает «Спорт-Экспресс»

«Жертвой» лимита станет либо Йосип Иличич, которого могут исключить из заявки из-за депрессивного состояния, либо Робин Гозенс, им интересуются английские клубы.

Напомним, что под лимит на легионеров в Италии попадают все футболисты, которые не являются гражданами стран-членов Европейского Союза.

Добавим, что в текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.