«Достаточно неплохо для первой игры». Ал. Березуцкий - о поражении ЦСКА от «Дюделанжа»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат контрольного матча своей команды против люксембургского «Дюделанжа».

«Скажем так, двоякое чувство. Да, понятно, что сейчас о результатах никто не думает, мы в любом случае готовимся к официальным встречам, первая из которых 26-го числа. Естественно, сейчас никто и нагрузки не снижает, поэтому играем по тайму.

Были хорошие моменты, особенно в начале. Понятно, что ребятам еще очень тяжело, они часто останавливаются, достаточно усталые. Были хорошие моменты в первом тайме, не очень хорошо действовали в обороне - я имею в виду не технические ошибки, а тактические. Но, в принципе, достаточно неплохо для первой игры.

Итог первых сборов? Все, что запланировали, сделали, это главный итог. Здесь отличная погода, ничего переносить не надо. Сейчас три выходных, потом соберёмся и будем продолжать готовиться к старту первенства», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, встреча завершилась поражением армейцев со счетом 0:1.

Свой первый матч после зимней паузы ЦСКА проведет 26 февраля против московского «Спартака» Игра состоится на домашней арене красно-белых.