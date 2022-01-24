Главный тренер «Интера» Индзаги заразился коронавирусом

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заразился коронавирусом.
«Индзаги сдал положительный тест на COVID-19. Тренер теперь будет следовать протоколам, изложенным в руководящих принципах здравоохранения», - сообщает клубная пресс-служба.
📄 | COMUNICATO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 24, 2022
Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna 👇https://t.co/VhwVlheGim
Напомним, после 22 матчей «Интер» под руководством Индзаги с 53 очками лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, на четыре очка опережая «Милан» и «Наполи» и имея одну игру в запасе.
источник: ФК «Интер» (Милан)