Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые с сентября 2018 года

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли приглашен в сборную Италии. Отметим, что форвард вызван в национальную команду впервые с сентября 2018 года.

Футболист примет участие в тренировочном сборе «скуадры адзурры» на базе в Коверчано, который пройдет с 26 по 28 января.

Напомним, что в марте сборной Италии предстоит сыграть полуфинал стыковых матчей чемпионата мира-2022 против командв Северной Македонии (24 марта). В случае победы итальянцы сразятся с победителем пары Португалия - Турция.