Бывший тренер «Спартака» Рианчо: Я не совсем понимаю необходимость введения fan-ID

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о решении фанатских объединений красно-белых бойкотировать матчи команды в связи с законом о fan-ID.

«Я считаю, что у каждого человека есть личные данные, которые не нужно распространять. Я не совсем понимаю необходимость введения fan-ID. Нужно прислушиваться к мнению болельщиков. Их уход со стадиона станет большой проблемой для команды. «Спартак» без своих болельщиков - совсем другая команда», - приводит слова Рианчо «СЭ».

Закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.