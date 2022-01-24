Мелкадзе успешно прошел медосмотр перед переходом в «Сочи»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в понедельник или вторник 24-летний форвард подпишет соглашение с клубом из Краснодарского края. Контракт Георгия с «Сочи» будет рассчитан на 2,5 года.

Напомним, что Мелкадзе является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне нападающий отыграл за команду четыре матча, не отличившись голевыми действиями. Его действующее соглашение рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, что весь прошлый сезон форвард выступал на правах аренды в «Ахмате».