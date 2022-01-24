Стала известна причина срыва трансфера Азмуна в «Лион»

Французские СМИ назвали причину, по которой не состоялся трансфер иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».

Как сообщает L'Equipe, французы не смогли потянуть личный контракт форварда. По информации источника, удовлетворить финансовые аппетиты Азмуна были в состоянии только «Милан» и леверкузенский «Байер», куда иранец в итоге и перешел, заключив пятилетний контракт.

Азмун переберется в Германию летом по истечении действующего соглашения с «Зенитом».

В текущем сезоне футболист провел 21 матч, в котором забил десять мячей.