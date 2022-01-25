Максим Калиниченко: Самые злые болельщики сидят не на фанатских секторах

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал реакцию общественности на введение в России закона о внедрении системы fan ID на отечественных аренах.

«Самые отвратительные, злые, постоянно всем недовольные болельщики сидят не на фанатских секторах за воротами, а на центре. Не в ложах, а ниже. Те, которые считают себя элитой, которые знают про команду все и знают из команды всех лично (по их версии), поносят футболистов так, что у нормальных людей уши вянут. Моя жена неоднократно рубилась с такими «болельщиками». Да и не только моя. Конечно, я не про весь центр, но таких там очень и очень много. Личный опыт.

И если фанаты приходят посмотреть футбол, пошизить, выплеснуть энергию на трибуне, то на центре приходят исключительно за тем, чтобы выбрать жертву и всю игру ее поливать, независимо от результата игры. Ну и желательно чтобы дали на халяву пожрать да запить…

Дело все не в фанатах, не в ID, а в желании некоторых все держать на контроле. И я очень бы хотел, чтобы эти горлопаны с центра, имеющие ID, вылетели на хрен со стадиона за нецензурную брань или за что-то еще, за что ратуют в этом законе. Это хотя бы будет справедливо», - написал футболист в своем телеграм-канале.

Напомним, закон о введении системы fan ID был подписан президентом в канун Нового года, а его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

Ранее о своем намерении бойкотировать матчи РПЛ из-за нового закона заявили фанаты «Спартака». Позднее к ним присоединились болельщики некоторых других клубов.