«Реал» поборется с «Арсеналом» за подписание форварда сборной Швеции Исака

Нападающий «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александр Исак может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», рассматривающий игрока в качестве усиления своей атакующей линии. Отмечается, что основным конкурентом «сливочных» в борьбе за форварда станет «Арсенал».

Напомним, что Исак защищает цвета «Реал Сосьедада» с июля 2019 года. С тех пор он забил 41 гол и отдал семь результативных передач в 114 проведенных матчах. Его контракт истекает летом 2026-го.

В составе сборной Швеции футболист отыграл 31 встречу (8 голов). Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 40 миллионов евро.