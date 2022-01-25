Мостовой – о Мелкадзе: На данный момент он проигрывал конкуренцию в линии нападения «Спартака»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о том, что форвард Георгий Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи».

Согласно порталу Transfermarkt, 24-летний футболист подписал с сочинцами контракт до 30 июня 2024 года. При этом сумма сделки составила 170 тысяч евро.

– Конечно, «Сочи» хорошая команда для продолжения карьеры Мелкадзе. В «Спартаке» есть Промес, Соболев, даже Ларссон не всегда проходил в состав. На данный момент Георгий проигрывал конкуренцию в линии нападения. Когда тренер тебе не доверяет, начинаешь теряться, так и произошло с Мелкадзе, и с Мирзовым было то же самое, – цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Напомним, что Мелкадзе является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне нападающий отыграл за команду четыре матча, не отличившись голевыми действиями.

Отметим, что весь прошлый сезон форвард выступал на правах аренды в «Ахмате»