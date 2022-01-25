Обухов рассказал, почему не закончил карьеру после дисквалификации за прием допинга

Нападающий Владимир Обухов рассказал, как принял предложение подписать контракт с «Оренбургом».

Добавим, что на тот момент футболист отбывал дисквалификацию за прием допинга.

«Когда возник «Оренбург», я согласился: амбициозный клуб, хочет вернуться в Премьер-лигу. А именно ради Премьер-лиги я и продолжал карьеру. Про деньги не думал вообще. Если бы мне они были важны, я бы еще в 26 лет уехал в Казахстан. Предлагали раз в пять больше, чем я получал в «Мордовии». Так слов прилетело от агента: «Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь». Я отказался: мечтал об РПЛ и сборной», - приводит слова Обухова Sport24.ru.

Напомним, что Обухов был дисквалифицирован в июле прошлого года на шесть месяцев после перепроверки ВАДА допинг-проб в рамках расследования, направленного против российского спорта.

«Оренбург» лидирует в ФНЛ, набрав после 25 туров 53 очка, от идущего третьим «Торпедо» его отделяют 6 очков.