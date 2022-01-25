В «Зените» заявили, что клуб сделал предложение Ракицкому по поводу продления контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с центральным защитником клуба Ярославом Ракицким.

Ранее агент 32-летнего украинца заявил, что его клиент близок к тому, чтобы заключить трудовое соглашение с другой командой.

– Ракицкому сделано предложение, ждем ответ, – цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил семь голов и отдал 11 ассистов. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

Действующее соглашение украинского игрока с сине-бело-голубыми истекает летом 2022-го.