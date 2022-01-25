Облак заразился коронавирусной инфекцией

Пресс-служба «Атлетико» сообщила о том, что голкипер клуба Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус.
Отмечается, что по причине обнаружения Covid-19 29-летний словенец был отправлен на карантин.
В нынешнем сезоне Облак отыграл за «Атлетико» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 38 голов и восемь раз отстоял «на ноль». Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков по итогам 21 тура.
6 февраля подопечные Диего Симеоне сыграют в гостях против «Барселоны».
источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)