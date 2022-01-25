Дмитрий Радченко: Пока что Адамов не делает «Зенит» сильнее, но это трансфер на перспективу

Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал появившуюся новость о том, что клуб оформил трансфер защитника «Урала» Арсена Адамова.

Отметим, что контракт между 22-летним игроком и петербургской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, действующий чемпион РПЛ заплатил за переход футболиста пять миллионов евро.

– Переход Адамова в «Зенит» – это самый неожиданный трансфер на данный момент. Прямо сейчас я не вижу места для Адамова в основном составе. Пока что он не делает команду сильнее, но это трансфер на перспективу. «Зенит» очевидно следил за Арсеном, так что это продуманное приобретение, – приводит слова Радченко «Чемпионат».

Добавим, что Адамов выступал за «Урал» с января прошлого года. В составе екатеринбуржцев он отыграл 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ахмата», воспитанником которого и является.