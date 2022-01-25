Форвард ЦСКА Гайч останется в «Уэске» до конца текущего сезона

Руководство «Уэски» не планирует возвращать нападающего Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА до конца сезона-2021/22, в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал «Метарейтинг», испанский клуб не обращался к армейцам по поводу досрочного расторжения аренды 22-летнего аргентинца. Ранее стало известно, что команда Сегунды недовольна игрой форварда и готова вернуть его в стан красно-синих.

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе прошлого года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Уэску» 18 встреч – на его счету один забитый мяч и два результативных паса.