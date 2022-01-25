«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за приобретение нападающего ПСВ Гакпо

Фланговый форвард ПСВ Коди Гакпо входит в сферу интересов двух топовых клубов АПЛ.

Согласно информации Voetbal International, 22-летнего футболиста хотят подписать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Отмечается, что команда из Эйндховена намерена заработать на продаже своего игрока более 40 миллионов евро.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. За взрослую команду он отыграл 116 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В составе сборной Нидерландов футболист провел четыре встречи (1 гол).