«Венеция» проявляет интерес к Понсе

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 24-летний футболист привлек внимание руководства «Венеции». Отмечается, что сейчас итальянский клуб ищет варианты для усиления атаки. Ранее сообщалось, что Эсекьель может перейти в «Дженоа».

Известный портал Transfermarkt оценивает Понсе в 7 миллионов евро. Контракт аргентинца со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

Добавим, что «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице национального чемпионата.

В текущем сезоне Понсе забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 11 матчах.