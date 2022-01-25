Максименко и Кофрие приступили к тренировкам «Спартака» на поле

Вратарь Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие приступили к тренировкам со «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, футболисты уже занимаются на поле, но не в общей группе московской команды.

Отметим, что ранее Максименко и Кофрие занимались индивидуально из-за микроповреждений.

В текущем сезоне голкипер провел 17 встреч, в которых пропустил 28 мячей. Защитник принял участие в 19 матчах и отметился одной голевой передачей.

Добавим, что 28 января »Спартак» проведет товарищеский матч против словацкого «Слована».