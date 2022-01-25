Форвард «Барселоны» Фати выбрал консервативное лечение травмы бедра вместо операции

Пресс-служба «Барселоны» сообщила подробности восстановления от травмы флангового нападающего клуба Ансу Фати.

По информации источника, 19-летний испанец принял решение не делать операцию в связи с повреждением левой двуглавой мышцы бедра, полученной в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3). Отмечается, что футболист выбрал консервативный метод лечения.

Согласно данным испанских СМИ, форвард пропустит ближайшие шесть-восемь недель.

Добавим, что в нынешнем сезоне Фати отыграл за «Барселону» десять матчей, забил пять голов и отдал один ассист.