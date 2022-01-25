Волейболист Спиридонов – о fan-ID: Это лишняя трата времени. Я поддерживаю бойкот болельщиков

Российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением по поводу бойкота активных фанатов «Спартака» на посещение матчей своей команды в связи с введением системы fan-ID в РПЛ.

Напомним, что закон о болельщиках вступит в силу с 1 июня 2022 года. Согласно его требованиям, для посещения спортивных мероприятий на территории России зрителям будет необходимо оформить персонифицированную карту болельщика.

– Помогут ли бойкоты отменить fan-ID? Попытка не пытка. Депутаты начинают говорить, что это делается для дополнительной безопасности. Это лишний геморрой для наших болельщиков, а не дополнительная безопасность. Полно росгвардейцев на матчах, полиции и множество контролей, камеры. Fan-ID – лишняя трата времени. Я поддерживаю бойкот болельщиков, – цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.