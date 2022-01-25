«Венеция» опровергла информацию об интересе к форварду «Спартака» Понсе

«Венеция» не планирует подписывать нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе этой зимой. Об этом сообщил технический директор клуба Серии А Паоло Поджи.

Ранее стало известно, что итальянский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего аргентинца в качестве усиления своей атакующей линии в нынешнее трансферное окно. Также сообщалось, что футболистом интересуется «Дженоа».

– Интерес к Понсе? Это неправда, мы не интересуемся им, – приводит слова Поджи «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» в июле 2019 года, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Ромы» составила три миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.