Тульский «Арсенал» претендует на подписание Деспотовича

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович входит в сферу интересов «Арсенала».

Согласно данным Sport24, главный тренер «оружейников» Миодраг Божович уже обсудил с 29-летним сербом его возможный переезд в Тулу. Ранее появилась информация, что за ситуацией вокруг нападающего продолжают активно следить ЦСКА, «Сочи», «Ахмат» и «Химки».

Напомним, Деспотович выступает за «Рубин» с июля 2020 года. За это время он отыграл за клуб 36 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее футболист объявил о том, что он больше не будет выступать за казанскую команду.