Форвард «Ривер Плейта» Альварес продолжит свою карьеру в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в ближайшее время должен объявить о переходе нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «горожан» заключит с 21-летним аргентинцем пятилетний контракт. Сумма трансфера футболиста в клуб АПЛ пока неизвестна.

Напомним, что Альварес является воспитанником академии «Ривер Плейта». В составе взрослой команды он провел 96 матчей, забил 36 голов и отдал 25 ассистов.

За сборную Аргентины нападающий отыграл пять встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро.