Петржела считает, что у Дзюбы есть необходимые данные для того, чтобы стать отличным защитником

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил свое мнение по поводу игры форварда клуба Артема Дзюбы на позиции центрального защитника в контрольном матче с «Жилиной» (5:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 33-летний россиянин отличился забитым мячом. Во второй половине игры футболист заменил Данилу Хотулева, заняв его место в центре обороны.

– На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником. В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции, – цитирует Петржелу Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюбы отыграл 24 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 18 турах.