Голы Мане и Дьенга принесли Сенегалу победу над Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка Африки

Сборная Сенегала нанесла поражение команде Кабо-Верде в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.
Встреча в камерунском городе Бафусам завершилась победой команды Алиу Сиссе со счетом 2:0.
Автором первого гола стал Садио Мане. Хавбек «Ливерпуля» отличился на 63-й минуте. Второй мяч в активе Амаду Бамбы Дьенга (90+2).
Отметим, что Кабо-Верде по ходу матча лишился двух игроков. На 21-й минуте красную карточку получил Патрик Андраде. На 57-й был удален с поля Жозимар Возинья.
Соперником сенегальской команде по четвертьфиналу станет победитель встречи Мали - Экваториальная Гвинея.
источник: «Советский спорт»